Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 6:18

Хельсинки, 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Исполнительный директор Центра стратегического снабжения HVK (Huoltovarmuuskeskus) Томи Лоунема (Tomi Lounema) уходит в отставку из-за скандала с закупленными в Китае медицинскими защитными масками.

Приобретенные за многомиллионную сумму средства защиты оказались непригодными к использованию, сообщил в пятницу вечером портал Yle.

К тому же выяснилось, что за сделкой стояли люди с криминальным прошлым. Предприниматель Онни Сармасте (Onni Sarmaste) находится в реестре должников, а предприниматель Тиина Юльха (Tiina Jylha) ранее была судима за финансовые преступления.

Министр труда Туула Хаатайнен (Tuula Haatainen) заверила, что ничего не знала о сделках, и отклонила требования о своей отставке.

Премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) заявила о том, что утратила доверие к Лоунема.

гс

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