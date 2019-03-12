Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 2:31

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Суд в Брюсселе вынес поздно вечером в понедельник приговоры террористу, напавшему на Еврейский музей в бельгийской столице в мае 2014 года, Мехди Неммушу и снабдившему его оружием сообщнику Насеру Бендреру.

М.Неммуш приговорен к пожизненному заключению. Н.Бендрер получил 15-летний тюремный срок.

По заявлению прокурора Ива Моро, для М.Неммуша, убившего в ходе вооруженного налета на Еврейский музей четверых человек, нет никаких смягчающих обстоятельств.

Как сообщалось, суд признал 7 марта М.Неммуша виновным.

"Мехди Неммуш признан виновным в четырех убийствах в террористическом контексте и в обладании оружием в террористическом контексте", - гласило заключение суда, проходившего при повышенных мерах безопасности.

Виновным признали и Н.Бендрера.

Ожидалось, что наказание преступникам будет объявлено в минувшую пятницу, 8 марта, но суд не успел уложиться в этот срок.

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