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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 23:28 27.05.2018 - 23:28

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Отказался от попыток сформировать правительство исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны. Об этом было объявлено после встречи между президентом и премьером вечером в воскресенье. Джузеппе Конте представил список министров своего кабинета президенту Серджо Маттарелла в надежде сформировать коалиционное правительство", - говорится в сообщении.

Выступая после встречи с президентом, Д.Конте заявил: "Я отказался от мандата сформировать правительство, предложенного президентом Маттареллой".

Препятствием для формирования нового правительства Италии стало обсуждение кандидатуры министра экономики. По итальянским законам, президент страны имеет право отклонить назначение члена кабинета министров. Однако решение С.Маттареллы не утвердить назначение министра экономики возмутило руководство двух партий.

Националистическая партия "Лига", совместно с движением "Пять звезд" выдвинувшая профессора Д.Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который не устроил президента С.Маттарелла из-за своей антиевропейской позиции.

С.Маттарелла предупредил, что перспектива появления в Италии популистского правительства встревожила итальянских и зарубежных инвесторов.

Рейтинговое агентство Moody пригрозило снизить суверенный кредитный рейтинг Италии до Ваа3. Это лишь на одну ступень выше так называемого "мусорного" рейтинга, отмечается в сообщении "Би-би-си".

Ранее кандидатуру 53-летнего профессионального адвоката Д.Конте в качестве кандидата на пост премьера предложили победившие на парламентских выборах "Пять звезд" и "Лига", которые должны были войти в состав коалиционного правительства.

После выборов 4 марта Италия живет без правительства, так как ни одна из политических партий или коалиций не сумела обеспечить себе большинства.

Теперь президенту страны предстоит принять решение о проведении внеочередных всеобщих выборов как единственного средства преодоления политического кризиса, отмечает "Би-би-си".

гс

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