Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 13:01 25.10.2018 - 13:01

(Перераздается сообщение от 24.10.2018 14.51 мск с транскриптом комментария Дж.Болтона на брифинге в Баку в переводе с английского на русский язык. Вышедшая на ленту в 14:51 мск 24.10.2018 информация раздавалась с цитатой из перевода официального переводчика в Азербайджане на азербайджанский язык)

Баку/Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне изучают вопрос ввода дополнительных санкций в отношении России из-за нападения в Солсбери на семью экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, но на данный момент решения еще нет, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, выступая 24 октября на конференции в Баку.

"Что касается потенциальных дополнительных санкций против России, мы все еще оцениваем, что мы должны будем предпринять в соответствии с законом, касающимся атак с использованием химического оружия", - сказал Дж. Болтон.

"На данный момент решение по этому вопросу не принято. Я не хотел бы говорить о возможном сроке - до или после (промежуточных - ИФ) выборов (это произойдет - ИФ), процесс принятия решения продолжается", - подчеркнул он.

1эф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер