Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:00

(уточняются планы КНР в связи с изменением информации в первоисточнике)

Пекин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Китай готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

Изначально FT написала о готовности Китая увеличить закупку сельхозтоваров в США еще на $10 млрд в год, однако затем скорректировала сообщение.

Пекин стремится заключить с Вашингтоном промежуточное соглашение, которое предотвратит вступление в силу очередного раунда повышения пошлин на китайские товары в США 15 октября, отмечают источники газеты.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

"Лю Хэ идет на переговоры с реальными предложениями, это не пустой визит, - отмечает один из источников. - Китайцы готовы пойти на деэскалацию конфликта".

По словам источников, как КНР, так и США надеются, что смогут избежать вступления в силу нового раунда взаимных пошлин 15 октября. Стороны хотели бы "перезапустить" переговоры перед возможной встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Чили в середине ноября текущего года.

Несмотря на санкции, введенные Штатами в отношении КНР на этой неделе, Лю Хэ готов представить Вашингтону предложение об увеличении закупки Китаем соя-бобов в США до 30 млн тонн в год с нынешних 20 млн тонн.

Китай также готов предложить ряд других изменений, не имеющих отношения к пошлинам, которые расстраивали Минсельхоз США и американских фермеров, пишет FT.

"Пекин, в принципе, согласился на все требования Минсельхоза США, касающиеся закупок свинины, говядины и баранины, - отметил один из источников. - Предполагается внесение порядка 60 изменений в сам процесс импорта".

Китай надеется, что его уступки в сельскохозяйственной сфере вместе с ранее объявленными мерами, делающими сферу финансовых услуг более открытой для иностранных инвесторов, станут основой для заключения промежуточного соглашения с США.

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