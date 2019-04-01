Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 21:34

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава НАСА Джим Брайденстайн в понедельник раскритиковал проведенное Индией испытание противоспутникового оружия, отметив, что оно производит орбитальный мусор, который угрожает МКС и тем самым создает риски для дальнейших пилотируемых программ.

"Это правда, преднамеренное создание обломков на орбите несовместимо с пилотируемыми космическими программами", - заявил Дж.Брайденстайн, выступая в штаб-квартире НАСА.

По данным НАСА, недавнее индийское испытание привело к образованию более 400 фрагментов орбитального мусора.

"Это только то, что было обнаружено. И не все обломки можно отследить", - отметил Дж.Брайденстайн, добавив, что в НАСА отслеживают фрагменты размером более 10 см. По его словам, обнаружено 60 таких фрагментов, им присвоены названия.

"Мы знаем, что 24 из этих 60 обломков выйдут за пределы орбиты МКС. Это ужасно - проводить подобные мероприятия, создавая обломки, которые способны достичь Международной космической станции", - почеркнул глава НАСА.

Риск того, что МКС может получить повреждения от мелкого орбитального мусора, из-за одного этого случая вырос на целых 44%, предупредил он.

27 марта Индия провела испытание противоспутниковой ракеты. Согласно имеющимся данным, в результате испытания был успешно уничтожен искусственный спутник - на высоте в 300 км.

Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, которая провела испытание подобного оружия.

1бф ар БП

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