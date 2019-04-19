Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 10:26

*** Это оружие, судя по всему, не нарушает резолюции СБ ООН

Гонконг. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Тактическое оружие нового типа, об испытании которого объявили в КНДР, вероятно, предназначено для применения сухопутными силами, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на представители южнокорейского министерства обороны.

В Сеуле, изучив данные об испытании, пришли к выводу, что речь идет о ракетной системе с небольшим радиусом действия.

Многие аналитики считают, что речь идет о противотанковом ракетном комплексе (ПТРК), максимальный радиус действия которого составляет около 20 км. По своим характеристикам он может быть сопоставим с израильским ПТРК Spike. ЭФЭ подчеркивает, что испытание оружия с такими характеристиками не нарушает резолюции СБ ООН по КНДР.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источник, что в США сомневаются, что Пхеньян испытал полностью работоспособное тактическое оружие нового типа.

Согласно последним оценкам разведки США, отметил собеседник телеканала, Северная Корея испытала компоненты противотанкового оружия, а не полностью действующее новое оружие.

Данные оценки основаны на обзоре информации, собранной со спутников и самолетов.

В четверг ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", - говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал М.Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом представитель госдепа США заявил, что Вашингтон все еще открыт к диалогу с Северной Кореей.

"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", - приводят издания слова представителя госдепа.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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