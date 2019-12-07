Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 8:40

Вашингтон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый пробный запуск новейшего американского корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) с помощью ракеты-носителя Atlas V перенесен на 20 декабря, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем корпорации Boeing Starliner, который совершит испытательный полет, теперь планируется осуществить 20 декабря", - говорится в сообщении.

"В пятницу, 6 декабря, мы успешно провели генеральную репетицию, которая является важнейшим этапом предстартовой подготовки. Мы не смогли провести ее в четверг, 5 декабря, как планировалось, в связи с задержкой из-за непогоды запуска грузовой миссии к МКС и возникшей в результате на стартовой площадке проблемы с ресурсами", - отметили в компании.

"В этой связи запланированная дата старта сместилась на один день", - указывается в сообщении.

По данным NASA, старт намечен на 06:36 по времени Восточного побережья США (14:36 мск) 20 декабря с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск на орбиту космического корабля Starliner в непилотируемом режиме первоначально планировалось осуществить еще 17 декабря. Однако он был перенесен на 19 декабря из-за обнаруженной в ракете Atlas V проблемы в линии подачи воздуха для продувки.

Как сообщалось, 21 ноября корабль Starliner корпорации Boeing был доставлен на космодром на мысе Канаверал. Там он был установлен на ракету-носитель Atlas V, произведенной альянсом United Launch Alliance компаний Lockheed Martin и Boeing.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в начале года уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

1нв ан

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