Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 18:13

*** В самолете ела соленые сухарики и шоколадную пасту

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.

"Наама очень взволнована. Это не поддается описанию, когда она вышла (на свободу - ИФ) и увидела деревья, увидела небо", - сказал Нетаньяху журналистам на борту самолета, летевшего из России в Израиль.

Он рассказал, что мать девушки привезла ей в обратную дорогу израильские хрустящие соленые снэки и шоколадную пасту.

Нетаньяху во время перелета отметил, что арест Иссахар был "минным полем", которое могло привести к опасной напряженности в отношениях между Израилем и Россией, а она "могла навредить важным интересам Израиля".

Источник газеты в делегации Нетаньяху отметил, что в других случаях, когда израильтяне за рубежом попадают под стражу, им оказывается консульская помощь, но такого "стратегического значения" как в случае с Иссахар, у них не было. "Израиль чувствовал частично свою ответственность за то, что наказание Иссахар строже, чем обычно, причем - из-за позиции Израиля по ряду вопросов в отношениях с Россией", - цитирует издание свой источник.

Ранее представители израильского посольства в Москве сопроводили Иссахар в аэропорт, откуда мать и дочь на самолете израильского премьера вылетели в Израиль.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху поблагодарил российского президента за помилование израильтянки.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

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