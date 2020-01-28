Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 17:14

*** Еще предстоят клинические испытания

Гонконг. 28 января. ИНТЕРФАКС - Группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса, эпицентром распространения которого стал китайский город Ухань, сообщают азиатские СМИ.

Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Разработку вакцин против коронавируса ведут также в центральной части Китая и в США.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

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