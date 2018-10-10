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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 7:59 10.10.2018 - 07:59

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В среду, 10 октября, истек срок, к которому тяжелое вооружение должны были вывести из милитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны.

Ожидается, что она будет создана к 15 октября. К этой дате зону должны покинуть боевики радикальных формирований, в том числе, Джабхат-ан-Нусры (террористическая организация, запрещена в РФ).

К 10 октября из демилитаризованной зоны все группировки должны были вывести тяжелое вооружение, в том числе, танки и реактивные системы залпового огня.

В соответствии с договоренностями, контроль на месте будут осуществлять совместно турецкие и российские военные.

Договорённости президентов России и Турции означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистам 17 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

8 октября турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что оппозиционные группировки завершили вывод тяжелой техники из демилитаризованной зоны. Эту информацию агентству подтвердили представители оппозиционных группировок и в командовании вооруженными силами Турции.

Накануне спикер парламента Турции Бинали Йылдырым сообщил "Интерфаксу", что Турция выполняет обязательства "по размежеванию радикальных террористических групп, гражданского населения и умеренной оппозиции, а также выводу первых из демилитаризованной зоны" в Идлибе.

"Контакты с Россией продолжаются. В ходе экспертных переговоров двух стран обсуждаются вопросы реализации меморандума, включая вывод из демилитаризованной зоны радикальных террористических групп", - подчеркнул он.

1км бе

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