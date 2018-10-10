Истек срок для вывода боевиками тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе
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Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В среду, 10 октября, истек срок, к которому тяжелое вооружение должны были вывести из милитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны.
Ожидается, что она будет создана к 15 октября. К этой дате зону должны покинуть боевики радикальных формирований, в том числе, Джабхат-ан-Нусры (террористическая организация, запрещена в РФ).
К 10 октября из демилитаризованной зоны все группировки должны были вывести тяжелое вооружение, в том числе, танки и реактивные системы залпового огня.
В соответствии с договоренностями, контроль на месте будут осуществлять совместно турецкие и российские военные.
Договорённости президентов России и Турции означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистам 17 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.
8 октября турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что оппозиционные группировки завершили вывод тяжелой техники из демилитаризованной зоны. Эту информацию агентству подтвердили представители оппозиционных группировок и в командовании вооруженными силами Турции.
Накануне спикер парламента Турции Бинали Йылдырым сообщил "Интерфаксу", что Турция выполняет обязательства "по размежеванию радикальных террористических групп, гражданского населения и умеренной оппозиции, а также выводу первых из демилитаризованной зоны" в Идлибе.
"Контакты с Россией продолжаются. В ходе экспертных переговоров двух стран обсуждаются вопросы реализации меморандума, включая вывод из демилитаризованной зоны радикальных террористических групп", - подчеркнул он.
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Интерфакс