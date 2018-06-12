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(Расширенная версия, добавлены слова Ким Чен Ына)

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - С достаточно длительного рукопожатия на украшенном государственными флагами США и КНДР крыльце отеля "Капелла" на сингапурском острове Сентоса началась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Рукопожатие сопровождалось вежливыми улыбками, затем Д.Трамп жестом руки предложил Ким Чен Ыну проследовать в комнату для переговоров.

В начале встречи, на которую на короткое время были допущены журналисты, Д.Трамп сказал, что ждет "отличной и невероятно успешной дискуссии", на что Ким Чен Ын, улыбнувшись, согласно покивал головой.

Он со своей стороны сказал, что "было нелегко прибыть сюда на встречу, препятствием являлись старые предрассудки и практика, однако мы смогли их преодолеть".

На встречу, как демонстрировали мировые телеканалы, оба лидера прибыли очень серьезными и сосредоточенными.

В соответствии с программой встреча лидеров "тет-а-тет" должна продлиться 45 минут, затем продолжена в расширенном составе.

Как сообщил накануне офис президента Южной Кореи, именно на закрытой двухсторонней встрече должно определиться, будет ли саммит успешным.

1гк бе

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Интерфакс