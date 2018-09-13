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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:11 13.09.2018 - 17:11

Варшава. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - ЮНЕСКО пригрозила исключить исторический центр Праги из списка объектов Всемирного наследия из-за новостроек, которые нарушат архитектурный ансамбль районов, сообщает издание Expres.

"Комитет ЮНЕСКО направил письмо администрации города, в котором выразил обеспокоенность состоянием исторического центра столицы Чехии. В частности, он пригрозил лишить его статуса объекта культурного наследия, если власти города не пересмотрят планы по строительству высоток, которые могут нарушить архитектурный ансамбль центра Праги", - пишет портал.

Эксперты ЮНЕСКО до конца года планируют провести проверку в центре столицы на соответствие планов развития исторических районов требованиям организации. Эти районы могут быть включены в специальный список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, что подразумевает удаление их из Списка всемирного наследия.

"Так, осенью 2017 года стало известно, что городские власти дали разрешение на строительство нескольких жилых многоэтажек в историческом районе Панкрац. Кроме того, все больше небоскребов возводят вокруг торгового центра Lucerna Arcade Prague", - пишет издание.

Исторический центр Праги был включен в перечень объектов Всемирного наследия в 1992 году. Организация охраняет шесть районов города, в которых находятся знаковые достопримечательности - Пражский Град, собор Святого Вита, Карлов мост и другие.

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