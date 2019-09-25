Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 13:31

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Более сотни бойцов ЧВК "Вагнер" в начале сентября прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, бойцы "Вагнера" оказывают поддержку ЛНА в боевых действиях в районе Триполи.

Bloomberg отмечает, что Евгений Пригожин, которого агентство связывает с ЧВК, подтвердил, что "контрактники "Вагнера" воюют в Ливии, и некоторые из них погибли там". В то же время, продолжает агентство, "Пригожин не ответил на вопросы, направленные по электронной почте".

Представитель ЛНА в свою очередь сообщил, что ни российских, ни каких-либо других иностранных бойцов в рядах этой армии нет.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифа Хафтаром.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что Россия направила в Ливию бойцов ЧВК для помощи Хафтару. В частности, в начале марта этого года источник британского издания The Daily Telegraph утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из ЧВК.

1ар бп

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