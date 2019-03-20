Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 15:22

Берлин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ, комментируя ситуацию с переносом срока Brexit, заявил, что терпение Берлина в этом вопросе не имеет границ.

Ранее в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью радиостанции "Дойчландфунк" заявил, что если стороны не смогут провести Brexit 29 марта 2019 года, а затем, в случае предоставлению Лондону отсрочки, не смогут одобрить уже подготовленный текст соглашения с ЕС, то ситуация окажется "в руках божьих", но у "и у бога когда-нибудь должно закончиться терпение".

"Можете мне не верить, но наше терпение безгранично", - сказал журналистам источник в немецком ведомстве. По его словам, Германия считает отношения с Великобританией "одним из центральных столпов Европейского союза".

"Мы думаем, что в будущем такие отношения очень важны, и если они начнутся со ссоры, это будет нехорошо", - сказал представитель ведомства.

Ранее Т. Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

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