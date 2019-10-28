Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 23:52

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Источник Сирийских демократических сил (СДС) в окружении лидера ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади предоставил США информацию, позволившую успешно провести операцию по его ликвидации, сообщил командующий СДС Мазлум Абди в интервью NBC News.

По его словам, источник курдов в окружении аль-Багдади описал расположение помещений комплекса лидера террористов на турецкой границе, включая количество охранников, план этажа и туннели.

Эта информация была передана курдами американским военным, добавил Абди.

Он отметил, что источник курдов находился на месте во время рейда и ушел с американскими войсками.

Абди подчеркнул, что ранее информатор курдов, которого он назвал одним из советников аль-Багдади по вопросам безопасности, доказал американской разведке, что имеет прямой доступ к лидеру ИГ. Он предоставил США использованное нижнее белье аль-Багдади и образец его крови.

Разведка США, проверив эти образцы, получила совпадения ДНК.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ.

Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции.

В обращении к нации в прямом эфире из Белого дома он отметил, что курды не играли военной роли в "опасном и дерзком" рейде, но предоставили "некоторую информацию, которая оказалась полезной".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1вз гс

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