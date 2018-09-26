Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:30 26.09.2018 - 16:30

Берлин/Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Истребители "Люфтваффе" поднимались из Эстонии для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над Балтийским морем, сообщила в среду газета "Бильд", ссылаясь на представителя военно-воздушных сил Германии.

По данным издания, российские бомбардировщики совершали полет над международными водами Балтики, на которые распространяется зона натовского воздушного патрулирования. Истребители "Торнадо", взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии. В операции сопровождения также принимали участие бельгийские истребители.

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, полет российских стратегических бомбардировщиков над Балтикой был осуществлен во вторник.

Два Ту-160 вошли в воздушное пространство над Финским заливом со стороны Ленинградской области, осуществляя полет в западном направлении. На всем протяжении Финского залива они летели строго над международными водами. Уже над Балтикой к западу от эстонского острова Сааремаа они сделали разворот и направились в обратном направлении.

1нв ан

Neuer Inhalt Horizontal Line