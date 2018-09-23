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Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 17:05 23.09.2018 - 17:05

*** Израиль выступает за продолжение координации действий с Россией в регионе

Иерусалим. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные Израиля не несут ответственность за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 и не прятались за ним во время ударов по Сирии, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Армии обороны Израиля.

"Истребители Израиля не прятались за российским самолетом и находились в израильском воздушном пространстве во время крушения самолета", - отмечается в документе.

"Продолжение координации действий (между Израилем и Россией - ИФ) - это интерес обеих сторон с учетом недавних событий в регионе", - говорится в заявлении.

Помимо этого, в израильской армии подчеркивают, что будут и дальше бороться с военным присутствием Ирана в Сирии, несмотря на трагедию с российским Ил-20.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ вновь обвинили Израиль в гибели Ил-20 и назвали преступной халатностью действия израильских ВВС.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. "Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- заявил С.Шойгу.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

1тэ ав

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