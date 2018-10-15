Истребители НАТО сопроводили над Балтикой два российских транспортника
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Вильнюс. 15 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе сопроводили два российских военных самолета, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
По его данным, сопровождение летевших над Балтикой российских транспортников Ан-26 и Ил-76 было произведено в минувший четверг.
Самолеты летели с включенными транспондерами и поддерживали радиосвязь с центром управления полетами, однако планы полетов заранее не предоставили, отметили в ведомстве.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.
ав
Интерфакс