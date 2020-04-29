Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Истребители Typhoon из группы быстрого реагирования, размещенные на базе британских королевских ВВС "Лоссимут", в среду поднимались на сопровождение российских самолетов Ту-142.
"Истребители Typhoon из группы быстрого реагирования Team Lossie вместе с (самолетами) королевских ВВС (Великобритании) - наших союзников по НАТО - поднимались сегодня на сопровождение двух российских Ту-142, которые приблизились к зоне интересов Великобритании и НАТО", - говорится в твиттере базы ВВС "Лоссимут".
Сообщение проиллюстрировано фотографией российского самолета в полете.
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