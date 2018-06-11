Истребитель ВВС F-15 потерпел крушение у берегов Японии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Киев. 11 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Американский истребитель F-15 потерпел крушение у берегов вблизи острова Окинава на юге Японии, сообщило командование американских сил в Японии в Twitter.
Как отмечается, инцидент произошел в понедельник утром. В самолете был только один пилот, который перед крушением успел катапультироваться.
"Пилот успешно катапультировался, его нашла и спасла поисково-спасательная команда", - говорится в сообщении авиабазы Каден.
Как отмечает командование сил Японии и США, данный инцидент произошел в результате тренировочного полета.
см
Интерфакс