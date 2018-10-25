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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:19 25.10.2018 - 11:19

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Итальянским властям на декабрьском саммите ЕС следует решительно выступить против продолжения европейских санкций против России, заявил в четверг председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Италии нужно будет заставить прислушаться к своей позиции или же голосовать против (продления ограничительных мер - ИФ)", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Настало время перейти от слов к делу и отменить эти санкции, по крайней мере, те из них, которые ввела Европа", - добавил А.Фаллико. По его мнению, в таких вопросах "основанная на доверии экономика должна оказывать влияние на политику".

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