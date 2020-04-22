Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 18:47

***Третий день подряд снижается число больных коронавирусом

Рим. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии второй день подряд фиксируют рекордное число выздоровевших от коронавируса COVID-19, сообщает в среду агентство АНСА со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

За сутки в Италии выздоровели 2 943 человека, общее число выздоровевших достигло 54 543 человек.

Третий день снижается число тех, кто болеет в настоящее время. Так, больных коронавирусом в Италии стало 107 699, что на 10 человек меньше, чем днем ранее.

Умерли от коронавируса в Италии, в общей сложности, 25 085 человек, из них за последние сутки - 437 человек.

В общей сложности в Италии коронавирус выявили у 187 337 человек. В это число входят те, кто более прямо сейчас, выздоровел или умер.

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