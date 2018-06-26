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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 17:17 26.06.2018 - 17:17

Рим. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Мальта согласилась принять спасательное судно Lifeline , а Италия готова принять у себя часть находящихся на борту мигрантов, передает во вторник агентство АНСА.

"Я только что говорил по телефону с премьером Мальты Мускатом (Джозефом Мускатом - ИФ). Корабль НКО Lifeline причалит к (берегам - ИФ) Мальты. В соответствии с основным принципом нашего предложения по иммиграции... Италия поучаствует и примет часть мигрантов, которые находятся на борту Lifeline", - сказал Дж.Конте.

Премьер Италии выразил надежду, что другие страны ЕС также поучаствуют в принятии мигрантов.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который занимал наиболее жесткую позицию по приему мигрантов, написал в Twitter, что судно Lifeline "находится вне закона", но в то же время отметил, что "для женщин и детей, действительно бегущих от войны" двери Италии открыты.

На судне Lifeline находится более 200 мигрантов, ранее Италия отказалась принимать его в своих портах, призвав сделать это Мальту.

Ситуация с вопросом приема мигрантов в странах Европы обострилась после того, как Италия отказалась принять у себя судно Aquarius с более чем 600 нелегальными иммигрантами на борту. После отказа Италии и Мальты разместить нелегалов у себя, судно приняла Испания.

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