Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 20:34

Рим. 19 января. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна, если это нужно, готова участвовать в операциях по мониторингу режима прекращения огня в Ливии.

"Мы обсудили это, и Италия готова быть среди первых, кто возьмет на себя обязательства, в том числе, по мониторингу за поддержанием мира (в Ливии - ИФ)", - сказал он итальянским журналистам после конференции по Ливии в Берлине.

Ранее сообщалось, что обе стороны ливийского конфликта по итогам конференции согласились назначить своих представителей в комиссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня в их стране.

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