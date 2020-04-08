Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 17:21

Рим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Италии приняло решение запретить судам благотворительных организаций с нелегальными иммигрантами на борту заходить в свои порты, сообщают европейские СМИ.

В итальянском министерстве транспорта отметили, что такие меры связаны с тем, что порты в настоящее время не способны в нынешней ситуации обеспечить необходимые санитерные условия для приема иммигрантов с этих судов.

"В нынешнее время и в связи с эпидемией коронавируса порты не могут обеспечить необходимых санитарных условий", - указали в ведомстве.

По последним данным, в Италии с начала вспышки зарегистрировано более 135 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. По этому показателю Италия занимает третье место в мире, больше зафиксированных случаев Covid-19 только в двух странах - в США и Испании.

Согласно статистике, в Италии около 17 тыс. человек скончалось. Примерно 24 тыс. выздоровело.

Итальянское правительство длительное время выступало против таких ограничительных мер в отношении нелегалов. Оппозиционные правые партии, напротив, настаивали на том, что сейчас пускать мигрантов в Италию не надо.

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