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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 18:30 01.06.2018 - 18:30

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали существенный подъем в пятницу, ралли возглавили индикаторы Испании и Италии, где к концу недели снизились опасения, вызванные политическими кризисами.

Кроме того, инвесторы вдохновлялись позитивными статданными из Европы и США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу торгов вырос на 1% - до 386,91 пункта.

Британский фондовый индикатор FTSE 100 увеличился на 0,3%, французский CAC 40 - на 1,2%, германский DAX - на 1%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,8%, итальянский FTSE MIB поднялся на 1,5%.

Ситуацию несколько омрачают внешнеторговые споры Евросоюза: в пятницу Еврокомиссия обратилась с жалобами на США и Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО). В случае США недовольство Брюсселя вызвали пошлины на европейскую сталь и алюминий, вступившие в силу с 1 июня. В Китае ЕС пытается добиться пересмотра законодательства об интеллектуальной собственности.

В Италии популистские партии "Лига" и "Пять звезд" в четверг вечером сформировали коалиционное правительство, которое возглавил экономист и юрист Джузеппе Конте.

Он представил президенту страны Серджио Маттарелле состав своего кабинета, который был одобрен главой государства, и в пятницу был приведен к присяге в качестве премьер-министра. В частности, министром экономического развития, труда и социальной политики станет глава движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо, также он займет должность заместителя главы совета министров. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини станет главой МВД, а также вице-премьером.

Бумаги итальянских банков UniCredit, Intesa Sanpaolo SpA и Banco BPM SpA подорожали на 3,9%, 3,3% и 8,5% соответственно.

Конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя, и, таким образом, возможность сформировать новое правительство получил социалист Педро Санчес.

Также в пятницу было обнародовано окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности еврозоны. Индикатор опустился до минимального значения за 15 месяцев, составив 55,5 пункта против 56,2 пункта в апреле. Между тем его значение существенно превышает 50 пунктов, что говорит о росте сектора.

В Великобритании промышленный PMI в прошлом месяце вырос до 54,4 пункта с 53,9 пункта в апреле, превзойдя прогнозы рынка.

В США темпы роста новых рабочих мест существенно превысили ожидания рынка, а безработица неожиданно снизилась до 3,8% и совпала с минимумом с 1969 года.

Цена бумаг германского банка Deutsche Bank AG увеличилась на 1,8%, несмотря на ряд негативных новостей. В США подразделение Deutsche Bank было в четверг включено в список проблемных банков.

Агентство S&P Global Ratings ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг банка и его основных подразделений до "ВВВ+" с "А-". Кроме того, Австралийская комиссия по конкуренции и потребительским правам (ACCC) обвинила ряд банков, включая Deutsche Bank, Citigroup Inc. и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), в картельном сговоре при размещении акций ANZ на сумму 2,5 млрд австралийских долларов ($1,9 млрд).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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