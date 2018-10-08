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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 17:17 08.10.2018 - 17:17

(техповтор, уточняется заголовок)

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Италия и Франция приступили к очистке от топлива вод возле острова Корсика после того, как ранее в этой части Средиземного моря столкнулись два судна, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным СМИ, из-за столкновения двух судов, которые шли под флагами Туниса и Кипра, произошел разлив топлива. К настоящему моменту диаметр пятна достигает 20 км.

При этом из-за сильного ветра загрязнение быстро распространяется в северо-западном направлении.

Франция и Италия уже направили к месту происшествия специалистов и, как ожидается, операция по очистке воды продлится в течение нескольких дней.

Ранее в понедельник близ Корсики судно под тунисским флагом протаранило судно под флагом Кипра. В результате инцидента никто не пострадал.

1тэ аю

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