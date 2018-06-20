Италия настаивает, чтобы Испания приняла еще четыре судна с мигрантами из Африки
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Париж. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини в среду обвинил Мадрид в невыполнении своих обязательств по приему мигрантов и заявил, что следующие четыре судна с мигрантами должны быть направлены в Испанию, сообщают европейские СМИ.
Испанцам "стоит принять следующие четыре судна" со спасенными в Средиземном море мигрантами, заявил он на пресс-конференции.
М.Сальвини добавил, что Италии нужна помощь других стран ЕС, чтобы справляться с потоками мигрантов из Северной Африки.
"Мы просим Европу предоставить больше людей и ресурсов для защиты Средиземноморья", - сказал министр.
"Если Европа считает, что Италия продолжит служить лагерем для беженцев, она ошибается", - подвел итог М.Сальвини
На прошлой неделе Италия подверглась критике со стороны Франции после того, как итальянские власти отказались принять 630 мигрантов, спасенных судном "Акуариус". Впоследствии мигрантов приняли в Испании.
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Интерфакс