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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 16:08 12.07.2018 - 16:08

Рим. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия не будет направлять дополнительные расходы на оборону, передает в четверг агентство АНСА.

"Италия унаследовала (от прежнего итальянского правительства - ИФ) обязательства по расходам, которые касаются вклада в НАТО, и которые мы не меняли. Никаких дополнительных расходов у нас не будет", - сказал Дж.Конте на пресс-конференции в рамках саммита НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем в ходе встречи с лидерами НАТО Д.Трамп выдвинул идею об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.

Также на пресс-конференции Дж.Конте заявил, что у него нет никаких конфликтов с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который недавно критиковал власти Италии за их позицию по вопросам миграции. В то же время, Дж.Конте заявил о готовности защищать позицию Италии по мигрантам. В прошлом месяце Италия отказалась принять ряд судов с мигрантами, из-за чего страну раскритиковали ее союзники по ЕС.

"Нет никакого ехидства, никакой конкретной конфликтной ситуации, но есть ясная позиция Италии. Отношения отличные, но в том, что касается отдельных вопросов миграции, наша позиция полна решимости, и мы готовы защищать ее во всех инстанциях", - сказал премьер Италии, комментируя свои отношения с Э.Макроном.

Дж.Конте также рассказал, что обсудил вопросы миграции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Премьер Италии заявил, что он составляет письмо в адрес европейских политических институтов, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска, которым он намерен простимулировать реализацию "инновационных принципов по миграции".

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