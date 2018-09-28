Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 11:29 28.09.2018 - 11:29

Рим. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Италия не хочет начинать противостояние с ЕС по вопросу дефицита бюджета страны, заявил вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, чьи слова приводит агентство АНСА.

"Сейчас начинается диалог с ЕС и с крупными частными инвесторами, и у нас нет намерения вступать с ними в противостояние", - сказал Л.ди Майо.

Другой вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что решение по дефициту бюджета стало "шагом к благосостоянию", а "рынки с этим смирятся".

Индекс миланской фондовой биржи FTSE MIB в пятницу, на следующий день после решения по бюджету, снижается на 2,7%.

Ранее правительство Италии установило цель по дефициту бюджет на 2019 год в 2,4% ВВП, что значительно превышало цель предыдущего правительства страны, отмечали СМИ. Такая же цель по дефициту запланирована и на последующие два года, писали итальянские СМИ.

Долговая нагрузка Италии в 2018 году составляет 130% ВВП, в результате ЕС призывает страну усилить контроль над расходами. Решение Италии по дефициту бюджета вызвало критику со стороны Европейской комиссии.

Член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что Еврокомиссия не заинтересована в том, чтобы Италия не соблюдала правила по бюджету.

"Мы не заинтересованы в кризисе между комиссией и Италией... Но мы также не заинтересованы в том, чтобы Италия не уважала правила и не снижала свой долг", - сказал он.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line