Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:42 15.03.2018 - 13:42

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Италия наверняка останется приверженной принципам альянса в случае прихода к власти в Риме пророссийски настроенных политиков.

"Я уверен, что Италия будет оставаться верным членом НАТО при новом правительстве", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, как в альянсе относятся к перспективе прихода к власти в Италии политиков, выступающих за радикальное улучшение отношений с РФ.

"Я уважаю выбор, который был сделан итальянскими избирателями. За всю историю существования НАТО мы имели возможность наблюдать случаи, когда избиратели делали выбор в пользу разных политических сил и политических лидеров, которые придерживались различных позиций и подходов по ряду вопросов. Но при этом снова и снова мы видели то, что нам удавалось оставаться едиными и приверженными принципам НАТО", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

За нормализацию отношений РФ и отход от санкционной политики высказывались в движении "Пять звезд" и в правой партии "Лига". За улучшение отношений с Москвой выступает и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Все они добились довольно хороших результатов на состоявшихся ранее в марте выборах.

По итогам недавних парламентских выборов в Италии ни одна из партий не смогла получить большинство в парламенте. Теперь политикам предстоит решить, кто в создавшейся ситуации сможет сформировать стабильное правительство.

тэ во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line