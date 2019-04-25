Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 16:27

*** Накануне неофашисты в Милане провели акцию в честь Муссолини

Рим. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии в четверг отмечают день освобождения от фашизма и немецкой оккупации, сообщают итальянские СМИ.

По традиции в день этого национального праздника проходят торжественные мероприятия с участием первых лиц государства. Так, президент Италии Серджо Маттарелла возложил венок к могиле неизвестного солдата в комплексе "Алтарь отечества" в Риме. Затем президент Италии отправился в область Венето в город Витторио-Венето, где он также возложил венок на площади Пополо.

"История учит, что когда люди меняют свою свободу на обещания порядка и защиты, события принимают трагичный и разрушительный оборот", - заявил С.Маттарелла, находясь в Виттори-Венето.

Премьер-министр Джузеппе Конте посетил Ардеатинские пещеры вблизи Рима, где в 1944 году немецкие оккупационные власти Рима провели массовую казнь итальянских граждан.

Вице-премьер Луиджи Ди Майо посетил главную синагогу Рима и заявил, что для борьбы с фашизмом и антисемитизмом необходимо прикладывать больше усилий.

Накануне национального праздника, в среду, неонацисты из числа ультрас футбольного клуба "Лацио" устроили акцию в честь лидера итальянского фашизма Бенито Муссолини. Они встали с плакатом "Слава Бенито Муссолини" недалеко от площади Лорето в Милане, где противники Б.Муссолини подвесили дуче за ноги после расстрела.

Итальянская полиция смогла установить личности восьми человек, принявших участие в акции неофашистов.

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