Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 14:17

Рим. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Италии утвердило план экстренной поддержки, в рамках которого предоставит более 400 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19, сообщает новостное агентство ANSA.

В том числе министерство финансов страны защитит банки от потерь по корпоративным кредитам на 90%, причем это покрытие может быть увеличено до 100% по кредитам на сумму меньше 25 тыс. евро. Это, как ожидается, позволит влить в экономику 200 млрд евро.

Кроме того, госбанк Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и экспортное агентство Sace, которое является его подразделением, предоставят дополнительные гарантии до конца 2020 года еще на 200 млрд евро.

Итальянские компании, которые хотят воспользоваться этой помощью, должны отказаться от выплаты дивидендов в ближайший год.

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