Италия работает в направлении снятия антироссийских санкций и хочет видеть Россию в G7, заявил премьер Италии
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Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что работает в направлении снятия антироссийских санкций и поддерживает президента США Дональда Трампа в мнении, что Россия должна вернуться в состав G7.
"В том, что касается России, наша позиция ясна, мы не меняем ее день ото дня... мы работаем и будем работать в направлении снятия санкций (с России - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде.
1ла аю жг
Интерфакс