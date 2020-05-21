Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 16:48

Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Италия привлекла более 22 млрд евро за счет размещения облигаций, чтобы профинансировать программы поддержки экономики, серьезно пострадавшей в результате пандемии коронавируса.

Средства от размещения бумаг также планируется использовать для финансирования сферы здравоохранения.

Министерство финансов Италии разместило пятилетние облигации со ставкой купона 1,4% на сумму 22,3 млрд евро. Бумаги на 14 млрд евро приобрели розничные инвесторы, оставшуюся часть купили институциональные инвесторы, сообщил Минфин.

Данные Банка Италии, обнародованные в среду, показали, что иностранные инвесторы сократили вложения в итальянские гособлигации в марте на 51,5 млрд евро. Согласно данным Unicredit, сокращение является максимальным с 2002 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк аш пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции