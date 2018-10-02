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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 18:08 02.10.2018 - 18:08

Рим. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Италия сумела бы решить вопрос госдолга при наличии своей валюты, полагает глава бюджетного комитета нижней палаты парламента страны Клаудио Борги.

"Я более чем уверен, что имея свою собственную валюту, Италия смогла бы решить свои проблемы", - заявил он в интервью Radio Anch'io.

По его словам, евро в качестве единой европейской валюты не достаточно для урегулирования финансовых проблем Италии.

Парламентарий сказал, что если бы Италия хотела противостояния с Евросоюзом, она объявила бы о дефиците бюджета на следующий год в 3,1% ВВП, а не 2,4% ВВП, который был установлен в законопроекте.

К.Борги известен своими скептическими взглядами в отношении еврозоны, отмечает агентство Bloomberg.

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