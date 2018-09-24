Италия ужесточает миграционные правила
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Рим. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет министров Италии единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "Декрет Сальвини", сообщает в понедельник агентство АНСА.
Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета.
"Я счастлив. Это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной", - написал М.Сальвини в Facebook.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает более эффективным итальянское законодательство.
"Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения", - сказал он.
Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.
В частности среди мер - лишение гражданства лиц, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для лиц, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью.
У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.
1мм эф ав
Интерфакс