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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 15:02 24.09.2018 - 15:02

Рим. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет министров Италии единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "Декрет Сальвини", сообщает в понедельник агентство АНСА.

Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета.

"Я счастлив. Это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной", - написал М.Сальвини в Facebook.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает более эффективным итальянское законодательство.

"Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения", - сказал он.

Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.

В частности среди мер - лишение гражданства лиц, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для лиц, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью.

У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.

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