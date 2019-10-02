Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 18:49

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Лука Пармитано в среду стал первым итальянцем, которому поручено командование Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Командование станцией ему передал российский космонавт Алексей Овчинин, который в четверг вместе с американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури возвращается на Землю на корабле "Союз МС-12".

Итальянский астронавт будет командовать МКС до 6 февраля 2020 года. Затем его сменит космонавт Олег Скрипочка. Пармитано стал уже третьем представителем Европейского космического агентства (после бельгийца Бельгии Франка Де Винна в 2009 году и немца Александера Герста в 2018 году), который будет руководить работой станции.

Как сообщалось, в четверг после отстыковки от МКС в районе 14:00 мск спускаемый аппарат "Союза МС-12" должен будет приземлиться в 150 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

На МКС продолжит работу экипаж в составе россиян Александра Скворцова и Олег Скрипочки, американцев Кристина Кох, Эндрю Моргана и Джессики Мейр, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв ав

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