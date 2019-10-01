Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 18:09

Рим. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Итальянская журналистка выбежала на ковровую дорожку к итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте и госсекретарю США Майку Помпео, чтобы подарить Помпео сыр местного производства, сообщил журналист Associated Press в Twitter.

На видео, опубликованном телевизионной сетью C-SPAN, в тот момент, когда в Риме Конте и Помпео пожимали на фоне флагов перед журналистами, итальянка приблизилась к представителям двух стран и вручила госсекретарю США кусок итальянского сыра.

Вручая подарок, журналистка просила власти Италии "защитить итальянскую продукцию".

Затем женщину вывели из помещения.

Конте в свою очередь принес Помпео извинения за инцидент.

Ранее во вторник начался визит Помпео в Италии. Известно, что он проведет встречу с президентом Серджио Маттареллой и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Госсекретарь также посетит регион Абруццо, выходцами из которого являются его предки.

1ви аю

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