Рим. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Итальянская журналистка выбежала на ковровую дорожку к итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте и госсекретарю США Майку Помпео, чтобы подарить Помпео сыр местного производства, сообщил журналист Associated Press в Twitter.
На видео, опубликованном телевизионной сетью C-SPAN, в тот момент, когда в Риме Конте и Помпео пожимали на фоне флагов перед журналистами, итальянка приблизилась к представителям двух стран и вручила госсекретарю США кусок итальянского сыра.
Вручая подарок, журналистка просила власти Италии "защитить итальянскую продукцию".
Затем женщину вывели из помещения.
Конте в свою очередь принес Помпео извинения за инцидент.
Ранее во вторник начался визит Помпео в Италии. Известно, что он проведет встречу с президентом Серджио Маттареллой и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Госсекретарь также посетит регион Абруццо, выходцами из которого являются его предки.
1ви аю