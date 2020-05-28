Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 16:29

Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Итальянская полиция в четверг пресекла масштабную аферу преступной группировки "Ндрангета" с тендерами, оцененными в $110 млн, а также с фондами Евросоюза, сообщила в четверг полиция города Реджо-ди-Калабрия.

"Цель криминальной группировки заключалась в том, чтобы обеспечить контроль над всей системой публичных тендеров, объявленных организациями-заказчиками региона Калабрии", - говорится в заявлении.

Среди 63 мафиози, на которых была нацелена операция полиции Waterfront, выявлены 11 госслужащих. Преступникам предъявлены обвинения в мошенничестве с публичными тендерами, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Сообщается, что 14 человек помещены под домашний арест. Кроме того, сотрудники полиции изъяли активы 45 подозреваемых и корпоративные активы 36 компаний, которые находятся не только на юге страны, но также в Риме и Тоскане.

По данным следователей, в картель входили несколько компаний, у которых была возможность при содействии мафии и "систематическом мошенничестве" выиграть по меньшей мере 22 тендера. В семи из этих тендеров были задействованы средства ЕС в размере 42 млн евро для реконструкции городских и прибрежных районов города Джоя-Тауро.

Мафиозный синдикат "Ндрангета" был основан в 1897 году. Он считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов.

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