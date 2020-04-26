Рим. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии заявил, что нацелен на возобновление работу существенной части промышленности страны 4 мая.
"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая - ИФ) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил о в интервью газете "Репубблика".
При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.
Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.
1во бп