Рим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Итальянские судебные власти после задержания сотрудника Объединённой двигательной корпорации (ОДК) Александра Коршунова по выданному Интерполом ордеру ожидают запроса США на экстракцию россиянина, сообщают римские СМИ.
Они отмечают, что речь шла о так называемом "красном циркуляре" Интерпола, который подразумевает, что все страны-участницы организации должны принять меры для задержания разыскиваемого человека.
При этом в итальянских правоохранительных органах добавили, что ещё не получили от США запроса об экстрадиции задержанного несколько дней назад в Неаполе Коршунова. В американском штате Огайо его обвиняют в краже коммерческих секретов у компании GE Aviation.
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