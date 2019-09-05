Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 1:33

Рим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Итальянские судебные власти после задержания сотрудника Объединённой двигательной корпорации (ОДК) Александра Коршунова по выданному Интерполом ордеру ожидают запроса США на экстракцию россиянина, сообщают римские СМИ.

Они отмечают, что речь шла о так называемом "красном циркуляре" Интерпола, который подразумевает, что все страны-участницы организации должны принять меры для задержания разыскиваемого человека.

При этом в итальянских правоохранительных органах добавили, что ещё не получили от США запроса об экстрадиции задержанного несколько дней назад в Неаполе Коршунова. В американском штате Огайо его обвиняют в краже коммерческих секретов у компании GE Aviation.

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