Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 10:57

*** При этом власти страны отмечают, что победу над коронавирусом провозглашать рано

Рим. 2 июня. ИНТЕРФАКС - В Италии коронавирус COVID-19 больше не представляет угрозы массового заражения, на данный момент контагиозность вируса снизилась, сообщила во вторник итальянская телерадиокомпания RAI со ссылкой на исследования экспертов.

"Результаты исследований мазков, которые были взяты за последние 10 дней (у заразившихся COVID-19 - ИФ) показали, что вирусная нагрузка в количественном выражении чрезвычайно мала в сравнении с мазками, взятыми месяц или два месяца назад", - сообщил главврач миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Дзангрилло.

Он добавил, что COVID-19 стал менее смертоносным, а у новых заразившихся пациентов симптомы проявляются более слабо.

"В клиническом смысле вирус больше не представляет угрозы массового распространения. Я готов сделать такое заявление от своего имени. Нам нужно вернуть страну к норме, поскольку статистика показывает, что у нас есть все возможности для этого", - подчеркнул Дзангрилло.

Врач отметил, что эпидемии таких заболеваний, как SARS (тяжёлый острый респираторный синдром - ИФ) или MERS (ближневосточный респираторный синдром - ИФ) "угасли сами собой".

Директор лаборатории микробиологии и вирусологии миланской больницы Массимо Клементи также сообщил, что результаты анализов, взятых у пациентов с помощью мазка, показали, что коронавирус "значительно ослаб".

Подобное мнение разделяют и представители других медицинских учреждений. Так, заведующий клиникой инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино заявил, что "контагиозность вируса два месяца назад не сопоставима с нынешней".

В то же время правительство Италии призывает жителей страны быть осторожными, отмечая при этом, что еще рано праздновать победу в борьбе с коронавирусом.

Заместитель министра Италии Сандра Дзампа назвала такие заявления "ложным посылом, которое может создать путаницу среди итальянцев".

По данным агентства ANSA, президент Национального совета здравоохранения Франко Локателли заявил, что такие утверждения о коронавирусе вызывают у него "большое удивление и абсолютное замешательство".

"Вам просто нужно взглянуть на количество новых подтвержденных случаев заражения каждый день, чтобы понять, что вирус устойчиво распространяется в Италии", - цитирует агентство слова Локателли.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, Италия находится на шестом месте среди всех стран мира по количеству выявленных заражений COVID-19. По состоянию на 2 июня в стране диагностировали более 233 тыс. случаев заражения, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превышает отметку в 33 тыс. При этом 158 тыс. заболевших выздоровели.

На данный момент 435 инфицированных находятся в палатах интенсивной терапии, свыше 6 тыс. - госпитализированы и более 32 тыс. болеющих находятся дома на самоизоляции.

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