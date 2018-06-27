Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 14:08 27.06.2018 - 14:08

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Ведущие политические силы Италии - "Пять звезд" и Лига - выступили за пересмотр санкций в отношении России, сообщают в среду итальянские СМИ.

"Правительство Италии должно будет действовать в ЕС в направлении расширения пространства для сотрудничества и диалога с Россией, например, путем переформулировки санкций и через сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес, таких как борьба с терроризмом и пропагандой экстремизма", - говорится в резолюции "Пяти звезд" и Лиги.

Ранее в среду против автоматического продления санкций в отношении России высказался председатель совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Мы должны проявлять осторожность. Санкции - это средство, а не цель", - цитируют его слова итальянские СМИ.

"На Совете ЕС пройдет обсуждение минских соглашений, это важная дискуссия, касающаяся секторальных санкций в отношении России. Мы подтвердим принцип, в соответствии с которым ничего не должно быть автоматическим в продлении (санкций)", - отметил Дж.Конте.

Ранее в июне Дж.Конте заявлял, что работает над снятием антироссийских санкций и поддерживает президента США Дональда Трампа во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7.

"Конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями, которые должны быть исполнены. Поэтому снять санкции за один день не получится, но мы будем работать в этом направлении", - отмечал тогда итальянский премьер.

1ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line