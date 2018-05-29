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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 19:52 29.05.2018 - 19:52

***Позднее стало известно, что Эттингера неверно процитировал журналист

Рим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Итальянские политики выразили возмущение в связи с цитатой члена ЕК по бюджету Гюнтера Эттингера, который якобы заявил, что ситуация на финансовых рынках должна простимулировать итальянцев не голосовать за популистов, сообщает во вторник сайт телеканала "Раи Ньюз".

Цитата, согласно которой Г.Эттингер заявил, что "рынки научат итальянцев голосовать за правильные вещи", появилась в "Твиттере" одного из журналистов "Дойче Велле". Позднее как "Дойче велле", так и сам журналист уточнили, что цитата не принадлежала Г.Эттингеру.

"Я ожидаю, что следующие недели покажут, что развития на итальянском рынке, в облигациях и экономике станут настолько масштабными, что это может стать сигналом для избирателей не голосовать за левых или правых популистов", - говорится в исправленной цитате Г.Эттингера.

Между тем, на слова о том, что "рынки научат итальянцев голосовать", отреагировал ряд итальянских политиков.

Так, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал заявление о рынках "угрозой" и заявил, что он таких угроз не боится и призвал Г.Этиингера уйти в отставку.

Лидер движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо также раскритиковал цитату Г.Эттингера.

"Если бы я сказал то же самое о немцах, это бы возмутило всю европейскую политическую общественность", - сказал он.

Исполняющий обязанности лидера Демократической партии Италии Маурицио Мартина написал в "Твиттере", что "никто не может говорить итальянцам, как им голосовать".

Глава делегации движения "Пять звезд" при Европейском парламенте Лаура Аджеа призвала председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера опровергнуть слова Г.Эттингера

Министр экономического развития Италии Карло Календа призвал члена ЕК попросить прощения или уйти в отставку.

"Эттингер либо извинится перед гражданами Италии, либо уйдет в отставку", - сказал он.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Ж-К.Юнкера оповестили о заявлениях Г.Эттингера. Он подчеркнул, что "только итальянцы могут принимать решения о будущем своей страны".

Ж.-К.Юнкер заявил о том, что "Италия заслуживает уважения".

"Судьба Италии не может зависеть от возможных предписаний со стороны финансовых рынков", - цитируют Ж.-К.Юнкера агентство АНСА.

Итальянским политикам долгое время не удается сформировать правительство. Как сообщалось, президент Италии Серджо Маттарелла поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать техническое правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

На фоне политической напряженности итальянский индекс FTSE MIB во вторник закрылся снижением на 2,65%.

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