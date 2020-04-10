Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 10:54

*** Ломбардия является эпицентром COVID-19 в Италии

Рим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Итальянский велогонщик Давиде Мартинелли в разгар пандемии коронавируса COVID-19 бесплатно доставляет пожилым людям медицинские препараты и продовольственные товары на велосипеде, о чем спортсмен сообщил в своем Instagram.

"У меня есть велосипед, две ноги и рюкзак, таким образом, я могу внести свой вклад", - написал Мартинелли в своем Instagram-аккаунте.

"Когда я доставлял лекарства пожилым парам, конечно же ,при этом на мне была маска и перчатки, они были безмерно благодарны", - добавил спортсмен.

Мартинелли осуществляет доставку по своей родной деревне Лодетто, которая располагается в провинции Брешиа (область Ломбардия).

"Лодетто - особое для меня место. Здесь живет около 1,5 тыс. человек, но, к сожалению, здесь нет ни аптек, ни продовольственных магазинов", - написал Мартинелли в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что ближайший город Ровато находится в 10 км от Лодетто, и он доезжает до него всего лишь за 30 минут.

"Я решил, что это мой шанс сделать что-то, чтоб помочь тем людям, которые всегда меня поддерживали", - добавил Мартинелли.

Велогонщик подчеркнул, что ощущает себя "самым счастливым человеком в мире".

"Езда на велосипеде - это замечательно, но нет ничего лучше испытываемого чувства, когда ты помогаешь кому-то, кто в этом нуждается", - отметил Мартинелли.

Регион Ломбардия стал эпицентром COVID-19 в Италии, там выявлено свыше 54 тыс. заражений и более 10 тыс. смертей.

По данным сайта Worldometer, в Италии с начала эпидемии выявлено свыше 143 тыс. заразившихся коронавирусом, более 18 тыс. скончались. При этом, более 28 тыс. заболевших выздоровели.

1ви ар

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