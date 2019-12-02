Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 18:57

*** Они установили новую систему охлаждения магнитного альфа-спектрометра взамен вышей из строя

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в понедельник успешно завершили продолжавшийся шесть часов выход в космос с борта Международной космической станции (МКС), в ходе которого они установили новую систему охлаждения на магнитном альфа-спектрометре, сообщило NASA.

Это уже их третий выход за борт МКС для ремонта спектрометра, у которого вышла из строя система охлаждения. Он начался в 6:31 по восточному времени США (14:31 мск).

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной. Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ.

В понедельник астронавты осуществили монтаж новой системы охлаждения - UTTPS, доставленной на МКС американским грузовым кораблем Cygnus, подсоединили ее с помощью восьми металлических трубок, по которым подается углекислый газ, к спектрометру, а также подключили к системе кабели электропитания и управления.

В ходе первых двух выходов 15 и 22 ноября Пармитано и Морган провели подготовительные работы. Они сняли защитный экран спектрометра, часть его термозащитного покрытия, проложили новую линию электроснабжения, установили крепление для установки новой системы охлаждения, а также отрезали восемь металлических трубок, идущих от вышедшего из строя блока к спектрометру.

По сообщению NASA, астронавтам предстоит еще один выход в открытый космос для проверки соединений трубок на предмет наличия утечек. Он будет совершен после предстоящего 4 декабря прибытия на МКС очередного американского грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX.

Как сообщалось, три года назад на спектрометре начали отказывать насосы системы охлаждения спектрометра. К моменту начала ремонта из четырех насосов системы действовал только один. Для проведения ремонтных работ на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений, а также необходимые запчасти и оборудование.

Как отмечают в NASA, во время работ использовались методы ремонта, в том числе обрезка и повторное соединение охлаждающих трубок, которые никогда ранее не выполнялись в ходе выходов в открытый космос.

Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв ки*

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