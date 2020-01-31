Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 1:12

Рим. 31 января. ИНТЕРФАКС - Круизный лайнер Costa Smeralda, пассажиры и члены экипажа которого прошли проверку на "уханьский" коронавирус, возобновит плавание в пятницу вечером, сообщают римские СМИ.

В компании Costa Crociere пояснили, что судно, которое было вынуждено задержаться в порту города Чивитавеккья, из-за этой затянувшейся остановки теперь отменит заход в город Специя. Вместо этого Costa Smeralda выйдет из порта Чивитавеккья в пятницу в 18:00 по местному времени и направится в Савону, минуя Специю.

При этом пассажиры, желающие покинуть судно, имеют возможность сделать это, отмечают в компании.

На борту находятся около 7 тыс. туристов и членов экипажа. Несколько десятков из них - отдыхающие из РФ. В течение четверга судно находилось в порту города Чивитавеккья, причем людям было запрещено сойти на берег, так как врачи проверяли двух пассажиров из КНР на заражение коронавирусом. В итоге выяснилось, что опасения были напрасными, и Costa Smeralda получила разрешение продолжить круиз.

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