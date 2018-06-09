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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу выразил надежду на то, что страны-члены G7 как можно скорее договорятся о возвращении России в эту международную группу, но при этом он считает необходимым снять санкции с РФ лишь при выполнении минских договоренностей.

"Италия полагает, что важно вести диалог с Россией, но это не означает, что систему санкций можно отменить в одночасье. Санкции увязаны с минскими соглашениями, которые пока не выполняются в полном объеме", - сказал Дж.Конте журналистам на саммите G7.

В субботу Д.Трамп заявил, что "Группа семи" может добиться более значительных результатов, если в ее составе будет Россия.

"Группа восьми" - это более продуктивный формат, чем "Группа семи", - сказал он, выступая на пресс-конференции на саммите G7 в Канаде.

Он упомянул, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею.

Накануне Д.Конте уже заявлял, что поддерживает прозвучавшие до этого заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G7. Также премьер сказал, что будет изучать вопрос о том, следует ли его стране накладывать вето на продление европейских санкций против РФ.

1кю аю де

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Интерфакс